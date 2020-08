Студия Леонардо Ди Каприо снимет фильмы и сериалы для Apple

Ждем большие новинки.

Киностудия студия Appian Way, которая принадлежит Леонардо Ди Каприо, займется производством фильмов и сериалов для Apple. Согласно условиям сделки, Appian Way будет первоначально предлагать свой контент Apple. Только в случае, если Apple откажется от предложенного контента, Appian Way будет иметь возможность публиковать его в других сервисах.

По договоренностям между компаниями, Appian Way будет запускать свои новые фильмы и сериалы в сервисе Apple TV+ на эксклюзивных правах. Эксклюзивность будет временная. Через некоторое время Appian Way сможет публиковать свой контент в других сервисах, а также запускать фильмы и сериалы в прокат в кинотеатрах.

В настоящее время Appian Way работает над несколькими фильмами, включая «Убийцы Цветочной Луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Выйдет ли эта картина эксклюзивно в Apple TV+ на текущий момент неизвестно.

Appian Way больше всего известна фильмами «Выживший» и «Волк с Уолл-стрит», в которых главные роли играл Леонардо Ди Каприо.

Источник: HR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)