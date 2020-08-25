Суд запретил Apple удалять учетные записи Epic Games из App Store

Но Fortnite пока не вернется на iPhone.

25 августа прошло первое судебное слушание по иску Epic Games против Apple. Судья Ивонн Гонзалес Роджерс вынесла временное решение, по которому Apple было запрещено удалять принадлежащие Epic Games учетные записи Unreal Engine со своих платформ.

Судья не потребовала обязательного возвращения удаленной игры Fortnite в App Store. По ее словам, необходимо выяснить, откуда берется 30-процентный сервисный сбор Apple. Уже после этого будет решаться судьба популярной игры на платформах Apple.

Также судья подчеркнула, что Epic Games сама создала проблемную ситуацию, нарушив правила магазина App Store. Напомним, что Epic Games ввела прямые покупки в игре Fortnite в обход сбора Apple — это нарушает правила App Store. За это Apple и удалила Fortnite из своего магазина приложений.

Второе слушание в рамках судебного разбирательства пройдет в конце сентября.

Источник: Twitter.

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