Super AMOLED: преимущества и недостатки
Активная матрица на органических светодиодах – как она работает?
Компания Samsung отличается от других производителей тем, что большая часть их моделей оснащена так называемыми Super AMOLED дисплеями, а не более традиционными IPS. У AMOLED появилось множество как поклонников, так и противников. Эти матрицы являются одной из разновидностей экранов на активных светодиодах.
Super AMOLED – маркетинговый термин Samsung, которым обозначаются светодиодные матрицы дисплеев последних поколений, начиная с 2010 года. От обычных AMOLED они изначально отличались тем, что не имели воздушной прослойки под тачскрином. Сенсорный слой в них был расположен прямо на матрице, за счёт чего была повышена яркость, уменьшено энергопотребление, склонность к появлению бликов и ликвидирован риск попадания пыли на матрицу.
Сейчас практически все экраны смартфонов лишились этой воздушной прослойки, следовательно, этим уже никого не удивишь.
Давайте перейдём к более детальному разбору отличий Super AMOLED от IPS. LCD-экраны состоят из массива жидких кристаллов, диодной подсветки и зеркальной отражающе-рассеивающей подложки. Свет, проходящий сквозь кристаллы, частично поглощается ими. В зависимости от положения кристалла он светится ярче или тусклее и пропускает излучение красного, зелёного или синего цвета. От комбинации яркости трёх разноцветных субпикселей зависит цвет пикселя, который мы видим.
Что касается Super AMOLED, вместо жидких кристаллов в составе его субпикселей используются миниатюрные светодиоды, имеющие такие же разноцветные светофильтры. Они сами излучают свет, а яркость свечения регулируется изменением мощности подаваемого тока. Такой подход позволил отказаться от дополнительной подсветки, что благоприятно сказалось на энергопотреблении и толщине матриц.
Плюсы матриц Super AMOLED:
- Из-за того, что зеркальная подложка отсутствует, как и светопоглощающие и рассеивающие фильтры, устройство с Super AMOLED может быть более тонким, чем жидкокристаллические аналоги. Способствует этому и сенсор, устанавливаемый без воздушного промежутка.
- Так как светится сама матрица, а не её подсветка, яркость картинки регулируется, как мы уже упомянули, изменением яркости отдельных пикселей, а значит, энергия меньше расходуется впустую. Так, тёмный пиксель на ЖК-панели просто поглощает свет при фиксированном уровне яркости основной подсветки, а в Super AMOLED снижение яркости каждого пикселя приводит к снижению расхода энергии им.
- У LCD подсветка сохраняет яркость, а для того, чтобы отобразить чёрный цвет, жидкие кристаллы поворачиваются в такое положение, в каком не пропускают обычный белый свет диодов подсветки. Однако часть его всё равно рассеивается, и из-за этого идеальной черноты не получить: экран будет отливать серым, синим или коричневатым, особенно по краям. На Super AMOLED при отображении чёрного пиксель выключается полностью. А так как чёрный цвет – это отсутствие всякого цвета, то и отсвечивать нечему.
- В зависимости от отображаемых оттенков и их соотношения в картинке Super AMOLED дисплеи способны регулировать подаваемую мощность. Если экран полностью залит белым, его яркость будет не очень высокой. Однако, если на картинке много тёмных оттенков – светлые области становятся ярче. За счёт этого увеличивается контрастность, и на ярком солнце картинка воспринимается лучше.
- Конструкция ЖК-панелей накладывает ограничения на их форму. А вот светодиоды можно теоретически размещать на поверхности любой формы.
Минусы Super AMOLED дисплеев:
- Стоимость Super AMOLED матриц последних поколений сравнилась в цене с топовыми LCD IPS. Однако в бюджетном сегменте светодиодные панели будут дороже, чем сходные по качеству картинки жидкокристаллических.
- Миниатюрные светодиоды имеют ограниченный ресурс. Если дисплей постоянно отображает динамичные сцены (например, фильмы) – он просто будет снижать яркость со временем. А вот если на нём все время отображается какая-то статичная информация светлого оттенка, в этих местах диоды будут выгорать быстрее, и со временем под ними могут остаться «тени».
- Так как яркость пикселей регулируется широтно-импульсным методом, они мерцают в процессе работы. Частота мерцаний составляет от 60 до сотен герц, и обладатели чувствительных глаз могут замечать её, испытывая дискомфорт.
- Структура матриц PenTile подразумевает использование уменьшенного числа субпикселей, обычно синего цвета. Применение данной технологии обусловлено стремлением снизить потребление энергии, уменьшить воздействие синего света на глаза и удешевить производство экранов. Но в настоящий момент Samsung создают все матрицы по такой структуре, поэтому, когда говорим Super AMOLED – подразумеваем PenTile. Невооруженным глазом при нынешней плотности пикселей увидеть недостаток субпикселей способны единицы, но в VR их дефицит становится более заметен.
Итак, у Super AMOLED действительно много как недостатков, так и преимуществ по сравнению с дисплеями, сделанными по другим технологиям. Если вы любите смотреть кино и сериалы, будьте готовы, с одной стороны, к более полному погружению за счёт изогнутого экрана, а с другой стороны – к постепенному снижению яркости со временем и нагрузке на зрение. Безусловно, AMOLED – технология, заслуживающая внимания, однако при выборе девайса для себя следует рассмотреть также и другие возможные варианты.
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