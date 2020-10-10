Super AMOLED: преимущества и недостатки

Активная матрица на органических светодиодах – как она работает?

Компания Samsung отличается от других производителей тем, что большая часть их моделей оснащена так называемыми Super AMOLED дисплеями, а не более традиционными IPS. У AMOLED появилось множество как поклонников, так и противников. Эти матрицы являются одной из разновидностей экранов на активных светодиодах.

Super AMOLED – маркетинговый термин Samsung, которым обозначаются светодиодные матрицы дисплеев последних поколений, начиная с 2010 года. От обычных AMOLED они изначально отличались тем, что не имели воздушной прослойки под тачскрином. Сенсорный слой в них был расположен прямо на матрице, за счёт чего была повышена яркость, уменьшено энергопотребление, склонность к появлению бликов и ликвидирован риск попадания пыли на матрицу.

Сейчас практически все экраны смартфонов лишились этой воздушной прослойки, следовательно, этим уже никого не удивишь.

Давайте перейдём к более детальному разбору отличий Super AMOLED от IPS. LCD-экраны состоят из массива жидких кристаллов, диодной подсветки и зеркальной отражающе-рассеивающей подложки. Свет, проходящий сквозь кристаллы, частично поглощается ими. В зависимости от положения кристалла он светится ярче или тусклее и пропускает излучение красного, зелёного или синего цвета. От комбинации яркости трёх разноцветных субпикселей зависит цвет пикселя, который мы видим.

Что касается Super AMOLED, вместо жидких кристаллов в составе его субпикселей используются миниатюрные светодиоды, имеющие такие же разноцветные светофильтры. Они сами излучают свет, а яркость свечения регулируется изменением мощности подаваемого тока. Такой подход позволил отказаться от дополнительной подсветки, что благоприятно сказалось на энергопотреблении и толщине матриц.

Плюсы матриц Super AMOLED:

Из-за того, что зеркальная подложка отсутствует, как и светопоглощающие и рассеивающие фильтры, устройство с Super AMOLED может быть более тонким, чем жидкокристаллические аналоги. Способствует этому и сенсор, устанавливаемый без воздушного промежутка. Так как светится сама матрица, а не её подсветка, яркость картинки регулируется, как мы уже упомянули, изменением яркости отдельных пикселей, а значит, энергия меньше расходуется впустую. Так, тёмный пиксель на ЖК-панели просто поглощает свет при фиксированном уровне яркости основной подсветки, а в Super AMOLED снижение яркости каждого пикселя приводит к снижению расхода энергии им. У LCD подсветка сохраняет яркость, а для того, чтобы отобразить чёрный цвет, жидкие кристаллы поворачиваются в такое положение, в каком не пропускают обычный белый свет диодов подсветки. Однако часть его всё равно рассеивается, и из-за этого идеальной черноты не получить: экран будет отливать серым, синим или коричневатым, особенно по краям. На Super AMOLED при отображении чёрного пиксель выключается полностью. А так как чёрный цвет – это отсутствие всякого цвета, то и отсвечивать нечему. В зависимости от отображаемых оттенков и их соотношения в картинке Super AMOLED дисплеи способны регулировать подаваемую мощность. Если экран полностью залит белым, его яркость будет не очень высокой. Однако, если на картинке много тёмных оттенков – светлые области становятся ярче. За счёт этого увеличивается контрастность, и на ярком солнце картинка воспринимается лучше. Конструкция ЖК-панелей накладывает ограничения на их форму. А вот светодиоды можно теоретически размещать на поверхности любой формы.

Минусы Super AMOLED дисплеев:

Стоимость Super AMOLED матриц последних поколений сравнилась в цене с топовыми LCD IPS. Однако в бюджетном сегменте светодиодные панели будут дороже, чем сходные по качеству картинки жидкокристаллических. Миниатюрные светодиоды имеют ограниченный ресурс. Если дисплей постоянно отображает динамичные сцены (например, фильмы) – он просто будет снижать яркость со временем. А вот если на нём все время отображается какая-то статичная информация светлого оттенка, в этих местах диоды будут выгорать быстрее, и со временем под ними могут остаться «тени». Так как яркость пикселей регулируется широтно-импульсным методом, они мерцают в процессе работы. Частота мерцаний составляет от 60 до сотен герц, и обладатели чувствительных глаз могут замечать её, испытывая дискомфорт. Структура матриц PenTile подразумевает использование уменьшенного числа субпикселей, обычно синего цвета. Применение данной технологии обусловлено стремлением снизить потребление энергии, уменьшить воздействие синего света на глаза и удешевить производство экранов. Но в настоящий момент Samsung создают все матрицы по такой структуре, поэтому, когда говорим Super AMOLED – подразумеваем PenTile. Невооруженным глазом при нынешней плотности пикселей увидеть недостаток субпикселей способны единицы, но в VR их дефицит становится более заметен.

Итак, у Super AMOLED действительно много как недостатков, так и преимуществ по сравнению с дисплеями, сделанными по другим технологиям. Если вы любите смотреть кино и сериалы, будьте готовы, с одной стороны, к более полному погружению за счёт изогнутого экрана, а с другой стороны – к постепенному снижению яркости со временем и нагрузке на зрение. Безусловно, AMOLED – технология, заслуживающая внимания, однако при выборе девайса для себя следует рассмотреть также и другие возможные варианты.

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