Супербитва камер: Samsung Galaxy S22 Ultra против iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6 Pro

Смотрим.

Ютубер с канала PhoneArena решил выяснить, насколько крутой получилась камера новенького Samsung Galaxy S22 Ultra. Для этого он взял Айфон 13 Про Макс и Гугл Пиксель 6 Про и сравнил снимки, полученные на флагман Samsung, с кадрами с топового айфона и самого-самого пикселя.

Вот видео.



Для начала разберемся с камерами.

У Айфон 13 Про Макс сзади тройная камера: главный датчик на 12 Мп, телевик на 12 Мп и ширик на 12 Мп. Селфи-камера тоже 12-мегапиксельная.

У Гугл Пиксель 6 Про тоже сзади три камеры: основная на 50 Мп, ширик на 12 Мп и телевик на 48 Мп. Селфи-камера 11,1-мегапиксельная.

Наконец, у Самсунга Galaxy S22 Ultra уже квадрик: главный датчик на 108 Мп, ширик на 12 Мп, телевик на 10 Мп и телевик на 10 Мп. Селфи-камера 40-мегапиксельная.

Результаты:

Фото, сделанные при дневном свете, хорошие на все три смартфона. Тут победителя не определить.

У ширика Galaxy S22 Ultra самый широкий угол обзора.

Зум Galaxy S22 Ultra вне конкуренции. Топ!

У Galaxy S22 Ultra есть режим 108-мегапиксельной фотографии. Детали в этом случае можно разглядеть мельчайшие. Для кропа самое то.

А вот ночью цвета на Galaxy S22 Ultra слишком теплые. Как и на Google Pixel 6 Pro. Тут лидером является айфон. На него получаются самые четкие и самые естественные ночные кадры.

Селфи лучше всего на новенький Самсунг, а хуже — на Айфон 13 Про Макс.

Портретный режим также самый-самый у Galaxy S22 Ultra.

Кто победитель? А никто. В зависимости от ситуации лучшим может быть Айфон 13 Про Макс, Гугл Пиксель 6 Про или флагман от Samsung.

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