Суперкачественный рендер iPhone 14 Pro от авторитетного инсайдера

Лучше еще не видели.

Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал качественный рендер смартфона iPhone 14 Pro. Изображение одно из самых детальных и качественных на текущий момент.

Напомним, что все ждут от поколения iPhone 14.

Here’s how I would like #iPhone14Pro to look like

*This is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/mk90ipPZ6L

— Ben Geskin (@BenGeskin) October 9, 2021