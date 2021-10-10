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Суперкачественный рендер iPhone 14 Pro от авторитетного инсайдера

10 Окт, 2021

Суперкачественный рендер iPhone 14 Pro от авторитетного инсайдера

Лучше еще не видели.

Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал качественный рендер смартфона iPhone 14 Pro. Изображение одно из самых детальных и качественных на текущий момент.

Напомним, что все ждут от поколения iPhone 14.

Набралось 10!

Топ-10 фишек iPhone 14

  1. Почти полное отсутствие челки с Face ID в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Ее разместят, по версии господина Гескина, в крошечном модуле рядом с селфи-камерой.
  2. Наличие Touch ID в боковой кнопке.
  3. Замена 12-мегапиксельных датчиков на 48-мегапиксельные.
  4. Еще более емкие аккумуляторы.
  5. Замена mini модели на Max.
  6. Появление реверсивной зарядки.
  7. Макрорежим на iPhone 14 и iPhone 14 Max.
  8. Новый дизайн корпуса (iPhone 14 может начать следующий суперцикл iPhone).
  9. Увеличение максимального объема флеш-памяти у премиальных моделей до 2 ТБ.
  10. Может вырасти объем ОЗУ. У iPhone 14/14 Max до 6 ГБ, а у iPhone 14 Pro/14 Pro Max уже до 8 ГБ.

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