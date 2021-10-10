Суперкачественный рендер iPhone 14 Pro от авторитетного инсайдера
Лучше еще не видели.
Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал качественный рендер смартфона iPhone 14 Pro. Изображение одно из самых детальных и качественных на текущий момент.
Напомним, что все ждут от поколения iPhone 14.
Here’s how I would like #iPhone14Pro to look like
*This is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/mk90ipPZ6L
— Ben Geskin (@BenGeskin) October 9, 2021
Набралось 10!
Топ-10 фишек iPhone 14
- Почти полное отсутствие челки с Face ID в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Ее разместят, по версии господина Гескина, в крошечном модуле рядом с селфи-камерой.
- Наличие Touch ID в боковой кнопке.
- Замена 12-мегапиксельных датчиков на 48-мегапиксельные.
- Еще более емкие аккумуляторы.
- Замена mini модели на Max.
- Появление реверсивной зарядки.
- Макрорежим на iPhone 14 и iPhone 14 Max.
- Новый дизайн корпуса (iPhone 14 может начать следующий суперцикл iPhone).
- Увеличение максимального объема флеш-памяти у премиальных моделей до 2 ТБ.
- Может вырасти объем ОЗУ. У iPhone 14/14 Max до 6 ГБ, а у iPhone 14 Pro/14 Pro Max уже до 8 ГБ.
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