Суперкамерофон Sony Xperia PRO-I за $1800 — как он снимает
Невероятный гаджет.
Сегодня Sony представила свой суперфлагманский смартфон Sony Xperia PRO-I. Устройство оценивается в $1800. Но, судя по характеристикам, оно того стоит. Расскажем, что это за девайс, покажем его, а также продемонстрируем примеры снимков на его камеру.
Начнем с главного. С характеристик тыльной камеры. Благо тут Sony по-настоящему удивила, первой в истории использовав в смартфоне 1-дюймовый сенсор!
Всего у Xperia PRO-I три 12-мегапиксельных датчика (16 24 и 50 миллиметров) и один ToF. Используется матрица от крутейшего фотоаппарата RX100 VII. Есть поддержка видео в RAW 4K/120 FPS.
Даже топовым айфонам далеко!
Как снимает? Смотрим фото в данной публикации.
На чем базируется? На Snapdragon 888.
Еще один плюс девайса — дисплей. Он тут 6,5-дюймовый с разрешением 4K.
Когда в России? В декабре! Цена? Думается, что тысяч 160-170, не меньше. Ждёте? Мы очень!
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