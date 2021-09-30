Суперхит Redmi 10 уже в России — и всего за 18 тысяч рублей

Отличный смартфон за небольшие деньги.

Xiaomi наконец-то привезла в Россию смартфон Redmi 10, наследника сверхпопулярного Redmi 9. Устройство можно назвать идеальным бюджетным смартфоном. По соотношению цена-качество конкурентов у него попросту нет.

Подробнее ниже.

С характеристиками вы уже знакомы по нашему материалу. Мы также рассказали, чем конкретно он хорош. Но напомнить лишним не будет.

Дисплей: 6,5, Full HD+, 90 Гц

SoC: Helio G80

ОЗУ: 4 или 6 ГБ ;

; Накопитель: 64 или 128 ГБ ;

; Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп , главная+ширик+макро+Tof;

, главная+ширик+макро+Tof; Селфи-камера: 8 Мп ;

Батарея: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 18 Вт + реверсивная зарядка на 9 Вт;

+ быстрая зарядка на 18 Вт + реверсивная зарядка на 9 Вт; Комплектация: сам Redmi 10, адаптер на 22,5 Вт, провод и инструкция;

ОС: Android 11 + MIUI 12.5;

Габариты: 161,95 на 75,53 на 8,92 мм;

Вес: 181 г;

Цвета: серый, белый, синий;

Что еще: сканер отпечатков пальцев, лицевой сканер, двойные динамики, 3,5 мм джек.

Цена Redmi 10 в России

Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ — 17 000 рублей

Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — 19 000 рублей

Redmi 10 c 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — ?

Когда? Предзаказы стартуют 7 октября.

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