Новости

Суперхит Redmi 10 уже в России — и всего за 18 тысяч рублей

30 Сен, 2021

Суперхит Redmi 10 уже в России — и всего за 18 тысяч рублей

Отличный смартфон за небольшие деньги.

Xiaomi наконец-то привезла в Россию смартфон Redmi 10, наследника сверхпопулярного Redmi 9. Устройство можно назвать идеальным бюджетным смартфоном. По соотношению цена-качество конкурентов у него попросту нет.

Подробнее ниже.

С характеристиками вы уже знакомы по нашему материалу. Мы также рассказали, чем конкретно он хорош. Но напомнить лишним не будет.

  • Дисплей: 6,5, Full HD+, 90 Гц
  • SoC: Helio G80
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ;
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ;
  • Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп, главная+ширик+макро+Tof;
  • Селфи-камера: 8 Мп;
  • Батарея: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 18 Вт + реверсивная зарядка на 9 Вт;
  • Комплектация: сам Redmi 10, адаптер на 22,5 Вт, провод и инструкция;
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5;
  • Габариты: 161,95 на 75,53 на 8,92 мм;
  • Вес: 181 г;
  • Цвета: серый, белый, синий;
  • Что еще: сканер отпечатков пальцев, лицевой сканер, двойные динамики, 3,5 мм джек.

Цена Redmi 10 в России

  • Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ — 17 000 рублей
  • Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — 19 000 рублей
  • Redmi 10 c 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — ?

Когда? Предзаказы стартуют 7 октября.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021