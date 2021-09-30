Суперхит Redmi 10 уже в России — и всего за 18 тысяч рублей
Отличный смартфон за небольшие деньги.
Xiaomi наконец-то привезла в Россию смартфон Redmi 10, наследника сверхпопулярного Redmi 9. Устройство можно назвать идеальным бюджетным смартфоном. По соотношению цена-качество конкурентов у него попросту нет.
Подробнее ниже.
С характеристиками вы уже знакомы по нашему материалу. Мы также рассказали, чем конкретно он хорош. Но напомнить лишним не будет.
- Дисплей: 6,5, Full HD+, 90 Гц
- SoC: Helio G80
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ;
- Накопитель: 64 или 128 ГБ;
- Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп, главная+ширик+макро+Tof;
- Селфи-камера: 8 Мп;
- Батарея: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 18 Вт + реверсивная зарядка на 9 Вт;
- Комплектация: сам Redmi 10, адаптер на 22,5 Вт, провод и инструкция;
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5;
- Габариты: 161,95 на 75,53 на 8,92 мм;
- Вес: 181 г;
- Цвета: серый, белый, синий;
- Что еще: сканер отпечатков пальцев, лицевой сканер, двойные динамики, 3,5 мм джек.
Цена Redmi 10 в России
- Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ — 17 000 рублей
- Redmi 10 c 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — 19 000 рублей
- Redmi 10 c 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — ?
Когда? Предзаказы стартуют 7 октября.
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