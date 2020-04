«Суперобои» из MIUI 12 доступны для всех Android-смартфонов. Как скачать?

Это очень просто.

Одним из главных нововведений MIUI 12 стали «суперобои». Разработанные Xiaomi обои нового типа отличаются от обычных эффектным анимированным переходом, который происходит при разблокировке смартфона. Всего через несколько дней после анонса оболочки MIUI 12, «суперобои» от Xiaomi портировали на другие Android-смартфоны.

Установить «суперобои» от Xiaomi получится на смартфоны под управлением Android 8.1 Oreo и более новых прошивок. Установка обоев происходит через APK-файлы, доступные для загрузки по этой ссылке. Все что нужно — запустить APK-файл и после проверить появились ли новые обои в числе стандартных.

Если этого не произошло, необходимо установить приложение Google Wallpaper и через него активировать APK-файлы с «суперобоями» Xiaomi.

Xiaomi’s new Super Earth and Super Mars live wallpapers from MIUI 12 look great! Here’s a GIF of a ported version on my OPPO Find X2 Pro. Yes, we’ll be sharing this soon 😃https://t.co/LZupgsATNR

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 28, 2020