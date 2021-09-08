Суперраспродажа смартфонов OPPO на AliExpress — скидки боле 50%
Скорее берем.
Компания OPPO сообщает о начала масштабной распродажи смартфонов на AliExpress Россия. Если планировали купить гаджет OPPO, то сделать это рекомендуем с 12 по 14 сентября. Скидки существенные, на некоторые модели превышают 50%.
Что можно взять?
- OPPO Reno5 — 16 991 рубль
- OPPO Reno5 Lite — 21 499 рублей
- OPPO A54 — 9 951 рубль
- OPPO A74 — 13 991 рубль
- OPPO Reno4 Lite — 15 999 рублей
Ссылки на товары будут добавлены 12 сентября.
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