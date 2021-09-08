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Суперраспродажа смартфонов OPPO на AliExpress — скидки боле 50%

8 Сен, 2021

Суперраспродажа смартфонов OPPO на AliExpress — скидки боле 50%

Скорее берем.

Компания OPPO сообщает о начала масштабной распродажи смартфонов на AliExpress Россия. Если планировали купить гаджет OPPO, то сделать это рекомендуем с 12 по 14 сентября. Скидки существенные, на некоторые модели превышают 50%.

Что можно взять?

Ссылки на товары будут добавлены 12 сентября.

 

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