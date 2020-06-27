Сверхплавный 120 Гц дисплей будет не во всех iPhone 12

Только в самых дорогих.

Apple оснастит самые дорогие смартфоны из линейки iPhone 12 экранами с повышенной частотой обновления. Согласно данным инсайдера Ice Universe, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получат OLED-дисплеи с поддержкой технологии ProMotion.

Другой инсайдер Макс Вайнбах подтвердил эту информацию. По его словам, более дешевые смартфоны из линейки iPhone 12 будут оснащены традиционными экранами с частотой обновления 60 Гц. Это произойдет в том числе из-за того, что дисплеи для 5,4-дюймового iPhone 12 и iPhone 12 Max поставит не компания Samsung.

Ранее об оснащении iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max экранами с повышенной частотой обновления сообщил авторитетный инсайдер Росс Янг. Он уточнил, что смартфоны будут поддерживать технологию ProMotion, которая была впервые внедрена в iPad Pro 2017. Технология предполагает повышение частоты обновления экрана при работе с определенными приложениями и играми.

Напомним, что ранее стало известно о планах Apple по выпуску входных моделей линейки iPhone 12 без поддержки 5G по уменьшенным ценам.

Источник: Twitter.

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