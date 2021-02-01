Связка ключей iCloud заработала в браузере Chrome для Windows

Хранить пароли станет удобнее.

Миры Apple и Windows редко пересекаются. Но сейчас иной случай. В интернет-магазине Chrome появилось необычное расширение. Оно называется iCloud Passwords и предлагается всем поклонникам фирменного браузера Google.

Функция iCloud Passwords проста. Расширение позволяет использовать пароли, хранящиеся в связке ключей iCloud. Прямо из Windows-версии Chrome.

Более того. Пароли, созданные в Chrome для Windows, будут синхронизироваться с iCloud. Это гарантирует их доступность на устройствах Apple.

iCloud Passwords облегчает переключение между Mac и компьютерами на Windows. Хорошее дополнение к клиенту iCloud для Windows 10.

Источник: imore.com

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