«Связной» запустил trade-in на наушники. Старые нужно только показать

Сдавать наушники не требуется.

«Связной» запустил возможность приобретения наушников со скидкой до 20% по новой программе trade-in. Согласно правилам программы, покупатели не должны отдавать старые наушники, а только показать их сотрудникам в магазине. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

Новая программа trade-in от «Связного» позволяет приобрести наушники со скидкой до 20% при предъявлении старых наушников в магазине. В подробных правилах акции подчеркивается, что наушники необходимо только показать — отдавать их для получения скидки не требуется.

По словам вице-президента по закупкам и развитию компании «Связной» Михаила Догадина, правила акции упрощены для того, чтобы предложение было востребованным у покупателей. Также он отметил, что участникам акции будет достаточно показать фотографию старых наушников для получения скидки. В условиях новой программы trade-in об этом не указано.

В рамках акции недоступна покупка наушников Apple AirPods. Среди участвующих в акции наушников модели компаний Samsung, JBL и Huawei. Полный список наушников, которые можно приобрести со скидкой при предъявлении старых наушников, представлен на этой странице.

Источник: Связной.

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