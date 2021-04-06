Сюрприз: новый iPad уже в середине апреля
По словам инсайдера, который редко ошибается.
В том, что касается Apple – мало кому можно верить. Однако человек под ником Kang исключение. Он не раз сообщал точные сведения о “яблочных” гаджетах.
В свое время Kang прославился утечками о HomePod mini, Apple Watch Series 6, iPhone 12 и iPad Air 4. Теперь он выяснил, когда представят iPad Pro 2021.
По мнению информатора – планшет выйдет в середине апреля. Также Kang узнал, что релиз сотовой версии состоится позже модели с Wi-Fi.
Другая интересная деталь – комплектация. В коробке с iPad Pro 2021 будет специальная чистящая салфетка для дисплея. Намек на экран Mini-LED?
Насколько Kang прав – увидим через пару недель.
Источник: appletrack.com
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