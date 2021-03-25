Таинственный и невероятный Xiaomi Mi Mix представят 29 марта

Это суперфлагман.

К Xiaomi можно относиться по разному. Но ее следующий смартфон определенно заслуживает внимания.

Стало известно, что 29 марта Xiaomi устроит масштабную презентацию. Ожидается много анонсов. Обновленный Mi Mix тоже покажут.

Xiaomi сама намекнула на дебют гаджета. Компания выпустила тизер с датой демонстрации Mi Mix.

Судя по утечкам, речь идет о суперфлагмане. Во-первых, Mi Mix 2021 будет гибким (либо складным). Без вырезов и прочих отверстий.

Во-вторых, новинка получит процессор Snapdragon 888 и 16 ГБ оперативной памяти. Не в каждом компьютере столько ОЗУ стоит.

Другой интересный слух – камера с жидкостной линзой. Что имеется в виду – узнаем через 4 дня.

Источник: gizmochina.com

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