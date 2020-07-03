Так ли нужна зарядка в комплекте для iPhone? Apple проводит опрос

Похоже, пропажа зарядки из комплекта iPhone неизбежна.

Компания Apple начала опрашивать пользователей iPhone о том, как они используют комплектный зарядный адаптер для их смартфонов. Apple рассылает опросы по электронной почте на фоне утечек о планах компании по исключения зарядного устройства из комплекта iPhone 12.

В своем опросе Apple спрашивает у пользователей, что они сделали с зарядным адаптером предыдущего iPhone после покупки нового смартфона. В связи с темой опроса, он поступает только тем пользователям, которые покупали iPhone по меньшей мере дважды.

Apple просит указать, что пользователь сделал со старым зарядным адаптером. Варианты ответа следующие:

Я продал его (зарядный адаптер)

Я потерял его

Отдал члену семьи или другу

Я все еще использую его дома

Я все еще использую его вне дома (на работе, в школе или других местах)

Он у меня, но я не пользуюсь им

Это не первый раз, когда Apple напрямую спрашивает у своих клиентов мнение о продуктах. Ранее компания опрашивала пользователей о том, пользуются ли они разъемом для наушников в MacBook.

Согласно обнародованным ранее утечкам, Apple планирует исключить из комплекта смартфонов из линейки iPhone 12 зарядный адаптер и проводные наушники EarPods. Эту информацию подтвердил в том числе авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Источник: 9to5Mac.

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