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Так ли нужна зарядка в комплекте для iPhone? Apple проводит опрос

3 Июл, 2020

Так ли нужна зарядка в комплекте для iPhone? Apple проводит опрос

Похоже, пропажа зарядки из комплекта iPhone неизбежна.

Компания Apple начала опрашивать пользователей iPhone о том, как они используют комплектный зарядный адаптер для их смартфонов. Apple рассылает опросы по электронной почте на фоне утечек о планах компании по исключения зарядного устройства из комплекта iPhone 12.

Так ли нужна зарядка в комплекте для iPhone? Apple проводит опрос

В своем опросе Apple спрашивает у пользователей, что они сделали с зарядным адаптером предыдущего iPhone после покупки нового смартфона. В связи с темой опроса, он поступает только тем пользователям, которые покупали iPhone по меньшей мере дважды.

Apple просит указать, что пользователь сделал со старым зарядным адаптером. Варианты ответа следующие:

  • Я продал его (зарядный адаптер)
  • Я потерял его
  • Отдал члену семьи или другу
  • Я все еще использую его дома
  • Я все еще использую его вне дома (на работе, в школе или других местах)
  • Он у меня, но я не пользуюсь им

Это не первый раз, когда Apple напрямую спрашивает у своих клиентов мнение о продуктах. Ранее компания опрашивала пользователей о том, пользуются ли они разъемом для наушников в MacBook.

Согласно обнародованным ранее утечкам, Apple планирует исключить из комплекта смартфонов из линейки iPhone 12 зарядный адаптер и проводные наушники EarPods. Эту информацию подтвердил в том числе авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Источник: 9to5Mac.

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    03.07.2020 в 20:32

    апле это секта.факт! Гениальная в своём безумии

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