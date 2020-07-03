Так ли нужна зарядка в комплекте для iPhone? Apple проводит опрос
Похоже, пропажа зарядки из комплекта iPhone неизбежна.
Компания Apple начала опрашивать пользователей iPhone о том, как они используют комплектный зарядный адаптер для их смартфонов. Apple рассылает опросы по электронной почте на фоне утечек о планах компании по исключения зарядного устройства из комплекта iPhone 12.
В своем опросе Apple спрашивает у пользователей, что они сделали с зарядным адаптером предыдущего iPhone после покупки нового смартфона. В связи с темой опроса, он поступает только тем пользователям, которые покупали iPhone по меньшей мере дважды.
Apple просит указать, что пользователь сделал со старым зарядным адаптером. Варианты ответа следующие:
- Я продал его (зарядный адаптер)
- Я потерял его
- Отдал члену семьи или другу
- Я все еще использую его дома
- Я все еще использую его вне дома (на работе, в школе или других местах)
- Он у меня, но я не пользуюсь им
Это не первый раз, когда Apple напрямую спрашивает у своих клиентов мнение о продуктах. Ранее компания опрашивала пользователей о том, пользуются ли они разъемом для наушников в MacBook.
Согласно обнародованным ранее утечкам, Apple планирует исключить из комплекта смартфонов из линейки iPhone 12 зарядный адаптер и проводные наушники EarPods. Эту информацию подтвердил в том числе авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.
Источник: 9to5Mac.
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