Так ли сильно Google Chrome тормозит систему на Mac? Проверяем

Немного тестов.

Недавно один из разработчиков Лорен Брихтер утверждал, что Google Chrome ужасно оптимизирован под Mac – браузер постоянно нагружает ЦП и мешает нормальной работе даже на очень мощных системах. Лорен даже назвал Chrome «вредностным ПО», но так ли все плохо на самом деле?

Да, в мире есть достаточно много противников Google Chrome. В качестве основного аргумента Лорен приводит тот факт, что браузер дает очень высокую нагрузку на ЦП, а главным виновником он считает программу обновления WindowsServer, которая периодически грузит систему из-за проверки данных.

Сотрудники информационного портала 9to5mac решили провести эксперимент и проверить нагрузку на процессор с открытым браузером. Никакие другие сторонние программы на системе включены не были.



Оказывается, что при включенном Google Chrome за 30 минут работы ПК WindowsServer проработал ровно 50 секунд. Но сколько он работал без браузера? Ровно на одну секунду меньше.

Никакой жесткой нагрузки на ЦП нет, и скорее всего Лорену просто не повезло. Да, Google Chrome знаменит своими «аппетитами», но по большей части это касается задействованной ОЗУ, но никак не нагрузки на процессор.

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