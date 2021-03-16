Так может выглядеть iPhone 13 Pro
Вы только взгляните!
До официального анонса iPhone 13 Pro далеко. Но уже сейчас многие хотят узнать, каким он будет.
Apple не делится своими секретами. Впрочем, о новом айфоне есть немало утечек. Они стали основой для концепта от 4RMD.
4RMD – канал на YouTube. Его авторы создали концептуальное видео, посвященное iPhone 13 Pro. Получилось интересно.
В качестве базы взят iPhone 12 Pro. Однако дизайнеры лишили его порта Lightning и уменьшили вырез для фронтальной камеры.
Кроме того, энтузиасты с 4RMD не забыли про Touch ID, встроенный в экран. Дисплей, к слову, ожидается 6,1-дюймовый – Super Retina XDR на 120 Гц.
Насколько этот iPhone 13 Pro похож на реальный? Узнаем осенью, когда флагман представят.
Источник: imore.com
Читайте также:
- Видео: как могут выглядеть будущие iPhone
- Вот, как выглядит iPhone 13 — без челки, с селфи-камерой сверху посередине
- Очень крутой концепт iPhone 13 Anniversary Edition в духе первого Айфона
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.