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Так нечестно: Samsung Galaxy A52 поставляется с зарядкой на 15 Вт, хотя поддерживает 25 Вт

18 Мар, 2021

Так нечестно: Samsung Galaxy A52 поставляется с зарядкой на 15 Вт, хотя поддерживает 25 Вт

Samsung, за что?

Будущий хит продаж Samsung уже представлен. Речь о смартфоне Galaxy A52, который дебютировал вчера.

Гаджет классный, без сомнения. Только к комплектации есть вопросы. Например, к зарядному устройству мощностью 15 Вт.

Galaxy A52 Samsung

Galaxy A52, напомним, поддерживает быструю зарядку на 25 Вт. Логично, чтобы такой адаптер был в коробке.

Но нет. Samsung предлагает обойтись версией на 15 Вт. Тем, кто хочет 25 Вт – придется покупать аксессуар отдельно.

Это особенно странно на фоне Galaxy A72, анонсированного вместе с Galaxy A52. У старшей модели в коробке 25-ваттный адаптер имеется.

Источник: gizmochina.com

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