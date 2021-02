Таким будет iPhone 13 — крутой рендер от авторитетного инсайдера

Смотрится круто.

Знаменитый типстер Бен Гескин опубликовал в своем твиттере роскошный рендер нового айфона. Речь идет об Айфон 13 (или iPhone 12s, название сути не меняет).

Что мы видим?

А то, что вновь подтверждается информация о том, что датчики тыльной камеры будут защищены общим стеклом. Отличная идея. Во-первых, это важная отличительная черта новых айфонов с дизайнерской точки зрения (никто не спутает ваш новенький тринадцатый с устаревшим двенадцатым). Во-вторых, так и правда удобнее протирать датчики. Одним движением руки и тряпки вы очистите все объективы разом.

Previously I preferred coloured camera module on the iPhone. But now, with the addition of LiDAR Scanner, I really like the blacked out module. I think it looks really cool with the silver iPhone.

*this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/uBYCt52mH8

— Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 14, 2021