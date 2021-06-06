Таким будет iPhone 13 в золотой расцветке

Красивый.

Только в пятницу мы показывали вам четыре iPhone 13 со всех сторон. А сегодня художник под ником Ian выложил в сеть рендеры золотого базового iPhone 13. Того самого, которому приписывают необычную камеру с диагональным расположением объективов. Также есть одно изображение нового айфона в синем цвете.

Выглядит устройство симпатично.

Да, CAD-модели, на основе которых созданы данные рендеры, предоставил художнику не абы кто, а Джон Проссер (Jon Prosser), авторитетный инсайдер, который ошибается крайне редко.

Новые айфоны покажут в сентябре. Скорее всего, 13 числа.

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