Таким будет iPhone 13 в золотой расцветке
Красивый.
Только в пятницу мы показывали вам четыре iPhone 13 со всех сторон. А сегодня художник под ником Ian выложил в сеть рендеры золотого базового iPhone 13. Того самого, которому приписывают необычную камеру с диагональным расположением объективов. Также есть одно изображение нового айфона в синем цвете.
Выглядит устройство симпатично.
Да, CAD-модели, на основе которых созданы данные рендеры, предоставил художнику не абы кто, а Джон Проссер (Jon Prosser), авторитетный инсайдер, который ошибается крайне редко.
Новые айфоны покажут в сентябре. Скорее всего, 13 числа.
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