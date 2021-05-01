Таким iPhone 13 точно не будет

Концепт интересный, но…

Интерес к iPhone 13 очень велик. Каким его только не воображают. А самые талантливые – рисуют.

Вот любопытный концепт из сети. Кто-то не поленился и создал целый трейлер новинки.



Этот iPhone 13 экзотический. Авторы ролика приписывают ему изогнутый по краям экран. Грани реагируют на прикосновения.

Удобно ли держать устройство в руках? По видео непонятно. Кроме того, гаджет оснащен процессором A16 bionic (сомнительно, что Apple успеет выпустить чип до осени).

Еще в наличии LIDAR и дисплей с частотой обновления 120 Гц. Настоящая находка для игр и дополненной реальности.

Необычно, но вряд ли Apple позволит себе что-то подобное.

Источник: YouTube

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)