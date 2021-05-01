Таким iPhone 13 точно не будет
Концепт интересный, но…
Интерес к iPhone 13 очень велик. Каким его только не воображают. А самые талантливые – рисуют.
Вот любопытный концепт из сети. Кто-то не поленился и создал целый трейлер новинки.
Этот iPhone 13 экзотический. Авторы ролика приписывают ему изогнутый по краям экран. Грани реагируют на прикосновения.
Удобно ли держать устройство в руках? По видео непонятно. Кроме того, гаджет оснащен процессором A16 bionic (сомнительно, что Apple успеет выпустить чип до осени).
Еще в наличии LIDAR и дисплей с частотой обновления 120 Гц. Настоящая находка для игр и дополненной реальности.
Необычно, но вряд ли Apple позволит себе что-то подобное.
Источник: YouTube
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