Такого еще не было. С iPhone 12 действительно не будет идти зарядка

Заряжать из комплекта не получится?

В комплекте со смартфонами из линейки iPhone 12 не будет традиционного зарядного адаптера. Об этом сегодня сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, тем самым подтвердив первую утечку об этих планах Apple от аналитиков компании Barclays, опубликованную ранее на этой неделе.

По словам Куо, Apple презентует новый зарядный адаптер с мощностью 20 Вт и будет продавать его отдельно от новых моделей iPhone. В комплекте со всеми моделями iPhone 12 не окажется никакого зарядного адаптера, даже базового с мощностью 5 Вт.

Также Куо заявил, что Apple перестанет производить зарядные адаптеры с мощностью 5 и 18 Вт в конце 2020 года. В 2021 году они должны будут пропасть из продажи.

Цена нового 20-ваттного зарядного адаптера Apple на текущий момент неизвестна. Ранее в Сети была опубликована фотография нового зарядного адаптера. Снимок указал, что новые модели iPhone будут поддерживать более быструю зарядку с мощностью 20 Вт.

Источник: MR.

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