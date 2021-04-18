Такой iOS 15 вы еще не видели
Впечатляющая концепция.
Какой будет iOS 15? Никто не знает. Apple покажет новинку только летом – в рамках WWDC 2021.
Пока остается лишь мечтать. Чем и занялись авторы проекта Tech Blood. Они создали шикарный трейлер iOS 15.
В основе видео – дизайн Angelo Libero Designs. Получилось интересно. Некоторые фишки хотелось бы увидеть в реальной iOS 15.
Вот краткое содержание, если лень смотреть. Предполагается, что iOS 15 получит разделенный экран, улучшенную многозадачность, режим “Всегда на дисплее”, поддержку нескольких пользователей и интерактивные виджеты.
Кроме того, апдейт порадует обновленным системным интерфейсом и другими особенностями.
Чего вы ждете от iOS 15? Поделитесь идеями в комментариях.
Источник: Tech Blood
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