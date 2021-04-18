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Такой iOS 15 вы еще не видели

18 Апр, 2021

Такой iOS 15 вы еще не видели

Впечатляющая концепция.

Какой будет iOS 15? Никто не знает. Apple покажет новинку только летом – в рамках WWDC 2021.

iOS 15

Пока остается лишь мечтать. Чем и занялись авторы проекта Tech Blood. Они создали шикарный трейлер iOS 15.

В основе видео – дизайн Angelo Libero Designs. Получилось интересно. Некоторые фишки хотелось бы увидеть в реальной iOS 15.

Вот краткое содержание, если лень смотреть. Предполагается, что iOS 15 получит разделенный экран, улучшенную многозадачность, режим “Всегда на дисплее”, поддержку нескольких пользователей и интерактивные виджеты.

Кроме того, апдейт порадует обновленным системным интерфейсом и другими особенностями.

iOS 15

Чего вы ждете от iOS 15? Поделитесь идеями в комментариях.

Источник: Tech Blood

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    18.04.2021 в 14:03

    все больше и больше ондроед ((((

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