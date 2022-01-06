TCL Flex V — самый дешевый смартфон в мире с гибким дисплеем, всего $600

Интересно.

Чтобы смартфоны с гибкими дисплеями стали по-настоящему массовыми, потребуется существенное снижение ценника. Все современные девайсы такого типа стоят $1000 и более. Но компания TCL решила исправить ситуацию со своей новинкой Flex V. Девайс предложат всего за $600.

Какой он?

Характеристики

SoC: Snapdragon 765G

Экран: 21:9, Full HD+

Батарея: 3545 мА*ч

Главная камера: 48+16 Мп

Селфи-камера 44 Мп

ОС: Android 11

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Цена

$600 или $700 в зависимости от конфигурации.

Сроки выхода

Увы, TCL их не обозначали. Как только мы узнаем, тут же обновим материал.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)