TCL Flex V — самый дешевый смартфон в мире с гибким дисплеем, всего $600
Интересно.
Чтобы смартфоны с гибкими дисплеями стали по-настоящему массовыми, потребуется существенное снижение ценника. Все современные девайсы такого типа стоят $1000 и более. Но компания TCL решила исправить ситуацию со своей новинкой Flex V. Девайс предложат всего за $600.
Какой он?
Характеристики
- SoC: Snapdragon 765G
- Экран: 21:9, Full HD+
- Батарея: 3545 мА*ч
- Главная камера: 48+16 Мп
- Селфи-камера 44 Мп
- ОС: Android 11
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
Цена
$600 или $700 в зависимости от конфигурации.
Сроки выхода
Увы, TCL их не обозначали. Как только мы узнаем, тут же обновим материал.
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