Новости

TCL Flex V — самый дешевый смартфон в мире с гибким дисплеем, всего $600

6 Янв, 2022

TCL Flex V — самый дешевый смартфон в мире с гибким дисплеем, всего $600

Интересно.

Чтобы смартфоны с гибкими дисплеями стали по-настоящему массовыми, потребуется существенное снижение ценника. Все современные девайсы такого типа стоят $1000 и более. Но компания TCL решила исправить ситуацию со своей новинкой Flex V. Девайс предложат всего за $600.

Какой он?

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 765G
  • Экран: 21:9, Full HD+
  • Батарея: 3545 мА*ч
  • Главная камера: 48+16 Мп
  • Селфи-камера 44 Мп
  • ОС: Android 11
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Цена

$600 или $700 в зависимости от конфигурации.

Сроки выхода

Увы, TCL их не обозначали. Как только мы узнаем, тут же обновим материал.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий