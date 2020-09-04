TCL представила первые в мире безопасные для зрения планшеты

Пользователи TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID могут не переживать за здоровье глаз.

3 сентября на крупнейшей технологической выставке IFA 2020 компания TCL представила новую линейку уникальных планшетов. TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID оснащены дисплеями NXTPAPER 8 и 10 дюймов, которые, по словам производителя, не вызывают раздражения и напряжения глаз. Разработчики потратили два года на создание уникальной технологии экрана, которая защищает глаза от вредного излучения.

Главная особенность нового поколения планшетов TCL от предыдущих моделей – это большая контрастность изображения. Также гаджет оснащен 13-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронталкой. Производитель уверяет, что TCL это идеальный планшет для учебы или работы. Пользователь гаджета TCL 10 TABMAX может воспользоваться стилусом со сверхнизкой задержкой. Емкость встроенного аккумулятора 8000 мАч, который обеспечит до 8 часов работы устройства. А более компактный вариант планшета TCL TABMID получил 8-дюймовый, но не менее мощный экран, и аккумулятор емкостью 5500 мАч аккумулятором.

Планшет будет доступен с октября этого года. Цена на устройство будет составлять 299 евро.

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