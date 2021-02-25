TDM Messenger – мессенджер для чиновников, заменяющий Skype и Telegram

Приложение разработано мэрией Москвы.

Чиновники тоже хотят общаться. Между собой. Но делать это в Skype и Telegram – опасно. Поэтому они придумали свой собственный мессенджер.

Журналисты РБК обнаружили в Google Play необычное приложение. Оно называется TDM Messenger и создано учреждением “Информационный город”, находящимся в ведомстве департамента информационных технологий Москвы.

TDM Messenger используется для совместной работы в государственных структурах. По функционалу программа не уступает Skype и Telegram.

Можно совершать групповые и личные звонки, обмениваться видео и фото. В перспективе – появится видеосвязь.

Утверждается, что TDM Messenger гарантирует “беспрецедентный” уровень безопасности. Сервис отлично масштабируется и обладает высокой отказоустойчивостью.

Звонки и сообщения шифруются. Все персональные данные хранятся в защищенном дата-центре.

Увы, сейчас TDM Messenger пропал из Google Play. Сразу после первых публикаций о нем.

Источник: vc.ru

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