TECNO Pop 5S: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетный смартфон с большой батареей.

Смартфон стоит всего $100 и за эти деньги является вполне разумным выбором. Пока что он продается только в Мексике. Но, очевидно, в Россию его тоже привезут.

Что известно? Все!

Дата выхода

TECNO Pop 5S уже представлен.

Цена

$108.

Характеристики

SoC: Unisoc SC9832E

Экран: 5,7-дюймовый IPS, HD+

ОЗУ: 2 ГБ

Флеш-память: 32 ГБ

Тыльная камера: 5+QVGA

Селфи-камера: 2 Мп

Батарея: 3020 мА*ч

ОС: Android 10 Go

Что еще? microUSD, 3,5-мм джек

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