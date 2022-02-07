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TECNO Pop 5S: дата выхода, цена, характеристики

7 Фев, 2022

TECNO Pop 5S: дата выхода, цена, характеристики

Бюджетный смартфон с большой батареей.

Смартфон стоит всего $100 и за эти деньги является вполне разумным выбором. Пока что он продается только в Мексике. Но, очевидно, в Россию его тоже привезут.

Что известно? Все!

Дата выхода

TECNO Pop 5S уже представлен.

Цена

$108.

Характеристики

  • SoC: Unisoc SC9832E
  • Экран: 5,7-дюймовый IPS, HD+
  • ОЗУ: 2 ГБ
  • Флеш-память: 32 ГБ
  • Тыльная камера: 5+QVGA
  • Селфи-камера: 2 Мп
  • Батарея: 3020 мА*ч
  • ОС: Android 10 Go
  • Что еще? microUSD, 3,5-мм джек

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