TECNO Pop 5S: дата выхода, цена, характеристики
Бюджетный смартфон с большой батареей.
Смартфон стоит всего $100 и за эти деньги является вполне разумным выбором. Пока что он продается только в Мексике. Но, очевидно, в Россию его тоже привезут.
Что известно? Все!
Дата выхода
TECNO Pop 5S уже представлен.
Цена
$108.
Характеристики
- SoC: Unisoc SC9832E
- Экран: 5,7-дюймовый IPS, HD+
- ОЗУ: 2 ГБ
- Флеш-память: 32 ГБ
- Тыльная камера: 5+QVGA
- Селфи-камера: 2 Мп
- Батарея: 3020 мА*ч
- ОС: Android 10 Go
- Что еще? microUSD, 3,5-мм джек
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