TECNO Pova 5G — характеристики, цена, дата выхода
Первый 5G-фон от TECNO.
TECNO Pova 5G станет первым смартфоном под брендом TECNO с поддержкой 5G-сетей. Устройство, при этом, будет стоить не более $300.
Рассказываем о нем подробнее.
Характеристики
- SoC: Dimensity 800
- Экран: 6,9-дюймовый, IPS, Full HD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Батарея: 6000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- Тыльная камера: тройная, главный сенсор на 50 Мп
- Селфи-камера: ?
- ОС: Android 11
Цена
Не более $300.
Дата выхода
Начало 2022 года.
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