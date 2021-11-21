TECNO Pova 5G — характеристики, цена, дата выхода

Первый 5G-фон от TECNO.

TECNO Pova 5G станет первым смартфоном под брендом TECNO с поддержкой 5G-сетей. Устройство, при этом, будет стоить не более $300.

Рассказываем о нем подробнее.

Характеристики

SoC: Dimensity 800

Экран: 6,9-дюймовый, IPS, Full HD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Батарея: 6000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

Тыльная камера: тройная, главный сенсор на 50 Мп

Селфи-камера: ?

ОС: Android 11

Цена

Не более $300.

Дата выхода

Начало 2022 года.

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