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TECNO Pova 5G — характеристики, цена, дата выхода

21 Ноя, 2021

TECNO Pova 5G — характеристики, цена, дата выхода

Первый 5G-фон от TECNO.

TECNO Pova 5G станет первым смартфоном под брендом TECNO с поддержкой 5G-сетей. Устройство, при этом, будет стоить не более $300.

Рассказываем о нем подробнее.

Характеристики

  • SoC: Dimensity 800
  • Экран: 6,9-дюймовый, IPS, Full HD+
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Батарея: 6000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • Тыльная камера: тройная, главный сенсор на 50 Мп
  • Селфи-камера: ?
  • ОС: Android 11

Цена

Не более $300.

Дата выхода

Начало 2022 года.

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