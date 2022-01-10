TECNO представила первый в мире телескоп-макрообъектив для смартфонов
Неожиданное решение от TECNO.
Компания TECNO первой в мире показала телевик-макрокамеру для смартфонов. Производитель утверждает, что качество макроснимков на такой датчик будет феноменальным.
Конструкция сенсора необычная — он выдвижной. Обеспечивается 5-кратный оптический зум. Зачем? Чтобы снимать тех же насекомых издали, не тревожа их.
Также в TECNO сообщают, что датчик получился максимально компактным. Большой корпус не понадобится. Установить такой сенсор можно даже в небольшой смартфон.
К сожалению, информации о том, когда именно появятся первые устройства с таким вот телевиком-микроскопом, нет.
Полезно знать:
- Tecno Camon 18, 18P и 18 Premier — дата выхода, цены, характеристики
- TECNO Pova 5G — характеристики, цена, дата выхода
- Обзор Tecno Camon 17p
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.