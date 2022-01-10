TECNO представила первый в мире телескоп-макрообъектив для смартфонов

Неожиданное решение от TECNO.

Компания TECNO первой в мире показала телевик-макрокамеру для смартфонов. Производитель утверждает, что качество макроснимков на такой датчик будет феноменальным.

Конструкция сенсора необычная — он выдвижной. Обеспечивается 5-кратный оптический зум. Зачем? Чтобы снимать тех же насекомых издали, не тревожа их.



Также в TECNO сообщают, что датчик получился максимально компактным. Большой корпус не понадобится. Установить такой сенсор можно даже в небольшой смартфон.

К сожалению, информации о том, когда именно появятся первые устройства с таким вот телевиком-микроскопом, нет.

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