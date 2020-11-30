Технические характеристики Moto G 5G впечатляют

Надеемся на хороший старт.

Moto G 5G станет первым смартфоном с поддержкой 5G. Каким он будет? В качестве процессора в нем используется Snapdragon 750G SoC. Сильным местом устройства можно назвать камеру, ведь производитель установил в него 48 Мп сенсор.

Размеры смартфона составляет 166,1 x 76,1 x 9,9 мм при весе устройства в 212 граммов. В Moto G 5G установят 6,7 дюймый IPS экран Max Vision с разрешением, равным Full HD +. Его соотношение сторон составит 20:9, также предусмотрена поддержка HDR 10. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 85%.

В качестве фронтальной камеры производитель задействует 16 Мп сенсор. Для основной же предусмотрен довольно внушительный набор функций, включая режим ночного видения, оптимизацию снимков, портретный режим, HDR, Google Lens, EIS, замедленное видео, гипер-замедленное видео, а также возможность записи в 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

В устройстве будет использоваться 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ внутренней памяти UFS 2.1. Также предусмотрен слот для microSD. Емкость аккумулятора составит 5000 мА*ч, а поддержка быстрой зарядки TurboPower составит 20 Вт. В роли операционной системы используют ОС Android 10 с оболочкой MyUX.

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