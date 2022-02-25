Техносанкции со стороны США — айфон пока остается, но проблемы все равно будут

Рассказываем.

США приняла новый пакет санкций. Чем это грозит? США ограничат поставки высокотехнологичных продуктов.

Каких именно?

Тех, что используются в оборонной, космической и морской промышленности .

. Ограничивается финансирование из-за рубежа «Ростелекома». Для компании, впрочем, это не сильно страшно, так как она от этого финансирования не зависит.

Не страшно? Тогда читаем дальше, ниже уже хуже.

Ограничить (но пока не заблокировать) предлагают поставки:

Полупроводниковой продукции ;

; Компьютеров ;

; Оборудования, используемого в телекоммуникационной отрасли ;

; Лазеров ;

; Датчиков ;

; Изделий, используемых в сфере информационной безопасности .

Цель санкций: отрезать РФ от устройств, которые сама она производить не может.

В целом размыто. Но, вероятно, смартфоны, планшеты и смарт-часы, а также игровые приставки, телевизоры, Blu-Ray-плееры и прочее, прочее пока что поставлять продолжат. Акцент на «пока что».

Чего опасаемся мы?

Все того же: реализации катастрофического сценария с запретом поставок потребительской электроники напрямую из США и с использованием американской интеллектуальной собственности.

напрямую из США и с использованием американской интеллектуальной собственности. Совершенно точно, санкции повлияют на развитие мобильных сетей связи. 5G в ближайшие годы мы точно не увидим .

. Также велик риск остановки развертывания масштабного производства базовых станций от той же Nokia и Ericsson на территории РФ, отмечают в «Коммерсантъ» .

. И вот оно, то самое страшное. TSMC, крупнейшего в мире производителя чипов, вполне могут вынудить отказаться от сотрудничества с компаниями из РФ . Да, мы тоже об этом вам говорили, рассматривая катастрофический сценарий, который сейчас реализуется. А это значит, что те же «Байкалы» и «Эльбрусы» наши разработчики производить не смогут. Их изготавливают как раз на мощностях TSMC. Да и вообще выпуск любой отечественной электроники, создаваемой по 140-нм техпроцессу и ниже, без использования западных технологий, остановится .

Также отмечается, что российские операторы связи и ЦОД уже повысили емкость своих каналов связи. Обновление ПО и все технические работы временно приостановлены. Сделано это, чтобы избежать кибератак, угроза которых сейчас очень велика.

В свете всего этого читаем у нас следующие заметки:

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