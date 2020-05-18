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Tele2 принудительно переведет ряд абонентов на новые тарифы. Список тарифов

18 Май, 2020

Tele2 принудительно переведет ряд абонентов на новые тарифы. Список тарифов

Важно знать.

Сотовый оператор Tele2 предупредил абонентов о закрытии части архивных тарифов. С 3 июня 2020 года оператор переведет абонентов ряда закрывающихся тарифных планов на новые с обновленными условиями.

Tele2 принудительно переведет ряд абонентов на новые тарифы. Список тарифов

Некоторые архивные тарифы будут закрыты в связи с тем, что они не могут удовлетворять все потребности клиентов, сообщили в Tele2. Из-за этого оператор принял решение закрыть их и перевести абонентов на тарифные планы с обновленными условиями.

Изменения затронут абонентов следующих тарифов:

  • «Оранжевый 04_2016»
  • «Классический 11_2017»
  • «Классический 04_2018»
  • «Классический 12_2018»
  • «Классический v. 2»
  • «Классический 04_2018»
  • «Классический 11_2017»
  • «Оранжевый 04_2016»

Перечисленные тарифные планы будут ликвидированы. Вместо них Tele2 запустит два тарифа: «Классический» и «Интернет для устройств». На обновленных тарифах изменятся условия предоставления некоторых услуг, о чем оповещается на сайте Tele2.

Абоненты имеют возможность сменить тарифный план до 3 июня, выбрав любой из тариф из актуальной линейки. Tele2 пообещал выполнить перевод между тарифами бесплатно.

Источник: Tele2.

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