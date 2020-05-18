Tele2 принудительно переведет ряд абонентов на новые тарифы. Список тарифов
Важно знать.
Сотовый оператор Tele2 предупредил абонентов о закрытии части архивных тарифов. С 3 июня 2020 года оператор переведет абонентов ряда закрывающихся тарифных планов на новые с обновленными условиями.
Некоторые архивные тарифы будут закрыты в связи с тем, что они не могут удовлетворять все потребности клиентов, сообщили в Tele2. Из-за этого оператор принял решение закрыть их и перевести абонентов на тарифные планы с обновленными условиями.
Изменения затронут абонентов следующих тарифов:
- «Оранжевый 04_2016»
- «Классический 11_2017»
- «Классический 04_2018»
- «Классический 12_2018»
- «Классический v. 2»
- «Классический 04_2018»
- «Классический 11_2017»
- «Оранжевый 04_2016»
Перечисленные тарифные планы будут ликвидированы. Вместо них Tele2 запустит два тарифа: «Классический» и «Интернет для устройств». На обновленных тарифах изменятся условия предоставления некоторых услуг, о чем оповещается на сайте Tele2.
Абоненты имеют возможность сменить тарифный план до 3 июня, выбрав любой из тариф из актуальной линейки. Tele2 пообещал выполнить перевод между тарифами бесплатно.
Источник: Tele2.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.