С ТЕЛE2 теперь можно оплачивать iCloud, Apple Music и другие подписки App Store
Apple еще не совсем забила на Россию.
После ухода с российского рынка платежных систем Виза и Мастеркард оплата подписок iCloud, Apple Music и приложений в App Store превратилась в настоящий квест для владельцев Айфонов. На конец апреля 2022 оплатить подписки Apple можно либо с мобильного платежа для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Yota и ТЕЛЕ2 либо покупкой подарочной карты App Store и iTunes в платежной системе QIWI. Все эти способы подробно описаны вот здесь (рекомендуем там прочитать все комментарии, чтобы “не наступать на грабли”).
Раньше оплатить подписки Apple-сервисов с номеров ТЕЛЕ2 было невозможно.
Совет: если все же вам не удалось привязать номер телефона ТЕЛЕ2 в настройках Айфона, то воспользуйтесь методом “через друга”, который описан в конце этой темы.
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