Телефон в кармане — бомба замедленного действия

Приводит к болезням спины, бессоннице и заболеваниям репродуктивной системы.

Именно такой букет болезней пророчат врачи любителям носить телефон в переднем кармане. Современные гаджеты из-за своего веса создают дополнительную нагрузку и дискомфорт во время ходьбы. Это может привести к искривлению позвоночника и развитию артрита. Но это не самый опасный сценарий – уверен медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. По мнению эксперта, большую опасность смартфон в кармане представляет для мужчин, так как напрямую влияет на его репродуктивную систему.

Дело в том, что каждая клетка создает вокруг себя электромагнитное поле, которое пагубно влияет на организм. А при длительном контакте гаджета с телом человека нарушаются естественные биохимические процессы.

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