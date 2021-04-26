Телеграм круто обновился и теперь через него можно платить

Есть поддержка восьми платежных систем без комиссии!

26 апреля Telegram явил миру новую версию, где в абсолютно любом чате можно оплачивать и принимать платежи, причем без комиссии со стороны самого Телеграма! Поддерживаются целых восемь платежных систем: ЮMoney (на сайте Телеграма они еще по старинке написаны как Яндекс Деньги), Сбербанк, Stripe, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay, ECOMMPAY. Теперь можно будет денежкой отблагодарить любимый Телеграм-канал или конкретного автора или оставить чаевые. Telegram не только не собирается взымать с платежей комиссию, но также заявляет о том, что не будет хранить у себя платежную информацию пользователей. Подключиться к приему платежей в Telegram можно без согласования с самим Телеграм.

В новой версии Телеграм можно заранее объявлять о предстоящих голосовых чатах и больше видеть информации об участниках. А еще запущены сразу две новые версии Телеграм для браузера: вот первая и вот вторая.

Отныне отложенные голосовые чаты позволят планировать беседы на какое-то заданное время. У участников чата будет возможность подписаться на уведомление о начале таких чатов. Из окошка голосового чата можно будет посмотреть на мини-профиль участников: на фотографию и информацию “О себе”. Мы же все это любим делать, не так ли?

Телеграм для Android-устройств отныне можно загружать напрямую с сайта telegram.org, а не только с Google Play. Установленный на Андроид таким образом Телеграм сможет обновляться как и обычное приложение и даже раньше обновления в Google Play. Связано это с тем, что любое обновление в Google Play должно пройти проверку в Google и это занимает несколько дней. Установленное же напрямую приложение будет обновляться сразу.

Приближение фото и видео путем растягивания двумя пальцами будет происходить в новой версии без открытия самих фото и видео.

Владельцы Айфонов и Айпэдов смогут в новой версии Телеграм перематывать видео на 15 секунд вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. А владельцы Андроид-устройств смогут делать то же самое путем нажатия и удержания на левую или правую часть дисплея. А вот двойное нажатие приведет к перемотке назад или вперед на 10 секунд.

В Android-версии Телеграма анимация стала более плавная и дополняется новыми анимашками при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.

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