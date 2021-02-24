Telegram научился автоматически удалять сообщения в любых чатах

Также появились временные ссылки.

Telegram круто обновился. Сообщается, что мессенджер получил несколько классных функций. Например, автоматическое удаление сообщений.

Раньше нечто подобное было только в секретных чатах. Теперь эта фишка работает в любом чате – абсолютно для всех.

Режим устроен следующим образом. Отправленный текст “самоуничтожается” через сутки или 7 дней – на ваш выбор.

Внимание: обратный отсчет начинается сразу после отправки (а не после прочтения сообщения получателем).

Кроме того, Telegram теперь поддерживает виджеты. Их предлагается размещать на домашнем экране смартфона.

Другое нововведение – временные ссылки (включая QR-коды). Они помогут владельцам каналов и групп привлекать участников.

Кстати, число пользователей в группах больше не ограничено 200 тысячами. Лимит снят.

Источник: telegram.org

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