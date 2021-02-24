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Telegram научился автоматически удалять сообщения в любых чатах

24 Фев, 2021

Telegram научился автоматически удалять сообщения в любых чатах

Также появились временные ссылки.

Telegram круто обновился. Сообщается, что мессенджер получил несколько классных функций. Например, автоматическое удаление сообщений.

Telegram

Раньше нечто подобное было только в секретных чатах. Теперь эта фишка работает в любом чате – абсолютно для всех.

Режим устроен следующим образом. Отправленный текст “самоуничтожается” через сутки или 7 дней – на ваш выбор.

Telegram научился автоматически удалять сообщения

Внимание: обратный отсчет начинается сразу после отправки (а не после прочтения сообщения получателем).

Кроме того, Telegram теперь поддерживает виджеты. Их предлагается размещать на домашнем экране смартфона.

Telegram теперь поддерживает виджеты

Другое нововведение – временные ссылки (включая QR-коды). Они помогут владельцам каналов и групп привлекать участников.

Кстати, число пользователей в группах больше не ограничено 200 тысячами. Лимит снят.

Источник: telegram.org

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