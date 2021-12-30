Telegram обновился до версии 8.4 — что нового
Новогодний апдейт.
Telegram обновился до версии 8.4. Это новогоднее обновление, разумеется, последнее в уходящем 2021 году. Важное ли оно? Еще как! Много новых функций. О самых интересных расскажем ниже.
Итак, вот, на что мы обратили внимание:
- Появились эмодзи, которые можно использовать для быстрых реакций на сообщения. Как использовать? Дважды тапнуть по посланию.
- В личной переписке такие быстрые эмодзи включены по умолчанию. А вот в группах и каналах владельцы сами решат включать их или оставить все так, как было.
- Есть возможность скрыть часть послания. Оно не будет видно полностью, пока на него не нажмут.В
- Телеграм для айфона теперь есть переводчик, он использует функции стандартного переводчика из iOS 15. Удобно, качественно, быстро.
- Можно создать QR-код своего профиля, канала, бота или, скажем, группы.
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