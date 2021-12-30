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Telegram обновился до версии 8.4 — что нового

30 Дек, 2021

Telegram обновился до версии 8.4 — что нового

Новогодний апдейт.

Telegram обновился до версии 8.4. Это новогоднее обновление, разумеется, последнее в уходящем 2021 году. Важное ли оно? Еще как! Много новых функций. О самых интересных расскажем ниже.

Телеграм

Итак, вот, на что мы обратили внимание:

  • Появились эмодзи, которые можно использовать для быстрых реакций на сообщения. Как использовать? Дважды тапнуть по посланию.
  • В личной переписке такие быстрые эмодзи включены по умолчанию. А вот в группах и каналах владельцы сами решат включать их или оставить все так, как было.
  • Есть возможность скрыть часть послания. Оно не будет видно полностью, пока на него не нажмут.В
  • Телеграм для айфона теперь есть переводчик, он использует функции стандартного переводчика из iOS 15. Удобно, качественно, быстро.
  • Можно создать QR-код своего профиля, канала, бота или, скажем, группы.

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