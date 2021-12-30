Telegram обновился до версии 8.4 — что нового

Новогодний апдейт.

Telegram обновился до версии 8.4. Это новогоднее обновление, разумеется, последнее в уходящем 2021 году. Важное ли оно? Еще как! Много новых функций. О самых интересных расскажем ниже.

Итак, вот, на что мы обратили внимание:

Появились эмодзи, которые можно использовать для быстрых реакций на сообщения. Как использовать? Дважды тапнуть по посланию.

В личной переписке такие быстрые эмодзи включены по умолчанию. А вот в группах и каналах владельцы сами решат включать их или оставить все так, как было.

Есть возможность скрыть часть послания. Оно не будет видно полностью, пока на него не нажмут.В

Телеграм для айфона теперь есть переводчик, он использует функции стандартного переводчика из iOS 15. Удобно, качественно, быстро.

Можно создать QR-код своего профиля, канала, бота или, скажем, группы.

Полезное и интересное на Блохе:

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