Telegram слёг ненадолго – не подключался и не отправлялись сообщения

Неожиданно неприятно, но бывает.

25 сентября примерно с 13:00 по московскому времени мессенджер Telegram перестал функционировать нормально. Он перестал подключаться и отправлять сообщения. Это подтверждают данные сервиса downdetector.ru, где пользователи сами могут пожаловаться на сбои в работе популярных мессенджеров и онлайн-сервисов.

Около 10 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Телеграма этому сервису. Проблема наблюдалась в основном у пользователей Телеграма в центральной части России, странах СНГ и в Европе.

Подавляющее большинство Telegram-пользователей жаловались на отсутствие подключения – 76 процентов и на то, что у них не отправляются сообщения – 23 процента. Судя по количеству жалоб на downdetector.ru, пик сбоев пришелся примерно на 13:40 Мск.

Более 3000 недовольных пользователей оставили свои комментарии о падении Telegram на странице downdetector.ru. К 14:00 проблема исчезла и Telegram снова стал функционировать в прежнем режиме.

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