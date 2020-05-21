Телевизоры Xiaomi подешевели

Это все-таки случилось.

Линейка телевизоров Xiaomi подешевела ко второй половине мая в России. Снижение цен на телевизоры Xiaomi Mi TV произошло у ряда российских ритейлеров, включая ведущие сети, которые официально продают технику Xiaomi.

Цена самого бюджетного телевизора китайской компании в России, 31,5-дюймового Mi TV 4A 32, упала до 11-12 тысяч рублей. Более дорогие модели 42,5-дюймовый Mi TV 4S 43 и 54,6-дюймовый Mi TV 4S 55 просели в цене до 22 и 33 тысяч рублей соответственно.

При этом, в неофициальной рознице телевизоры Xiaomi можно приобрести по еще более низкой цене. Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», стоимость телевизора Mi TV 4A 32 приближается к 10 тысячам рублей. Примечательно, что, согласно статистике, сейчас происходит резкое снижение цен на телевизоры после поднятия цен у «серых» ритейлеров в марте и апреле. Повышение цен весной было сделано на фоне резкого падения курса рубля в середине марта.

Источник: Bloha.ru.

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