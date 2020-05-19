Темная тема добралась до приложения Google на iPhone. Как включить?

Все очень просто (но может придется подождать).

Google добавила поддержку темной темы в свое одноименное поисковое приложение для iPhone. Темная тема будет становиться доступной пользователям постепенно в течение недели. В Google пообещали, что до конца недели темный интерфейс смогут включить все пользователи приложения.

Для того, чтобы активировать темную тему в приложении Google для iPhone необходимо обновить его до последней версии. Если в результате обновления темная тема не появилась в настройках приложения, следует принудительно закрыть приложение и запустить его заново. Если и в этом случае отвечающий за включение темной темы переключатель не появится, это будет означать, что опция пока недоступна.

Темная тема в приложении Google должна стать доступна для всех пользователей iPhone до конца недели. Отметим, что включить темную тему в приложении Google смогут в том числе пользователи iPhone под управлением iOS 12. Это станет возможным благодаря тому, что Google реализовала поддержку темной темы без использования API темной темы iOS 13.

Источник: MR.

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