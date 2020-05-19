Новости

Темная тема добралась до приложения Google на iPhone. Как включить?

19 Май, 2020

Темная тема добралась до приложения Google на iPhone. Как включить?

Все очень просто (но может придется подождать).

Google добавила поддержку темной темы в свое одноименное поисковое приложение для iPhone. Темная тема будет становиться доступной пользователям постепенно в течение недели. В Google пообещали, что до конца недели темный интерфейс смогут включить все пользователи приложения.

Темная тема добралась до приложения Google на iPhone. Как включить?

Для того, чтобы активировать темную тему в приложении Google для iPhone необходимо обновить его до последней версии. Если в результате обновления темная тема не появилась в настройках приложения, следует принудительно закрыть приложение и запустить его заново. Если и в этом случае отвечающий за включение темной темы переключатель не появится, это будет означать, что опция пока недоступна.

Темная тема добралась до приложения Google на iPhone. Как включить?

Темная тема в приложении Google должна стать доступна для всех пользователей iPhone до конца недели. Отметим, что включить темную тему в приложении Google смогут в том числе пользователи iPhone под управлением iOS 12. Это станет возможным благодаря тому, что Google реализовала поддержку темной темы без использования API темной темы iOS 13.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Aliexpress

Где выгодно купить