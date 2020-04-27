Теперь и в России. На российских iPhone появится больше рекламы

Прямо в поиске App Store.

Apple разрешила российским разработчикам пользоваться рекламой в поиске магазина приложений App Store. Согласно обновленным правилам App Store, разработчики и издатели получили возможность рекламировать свои приложения, размещая их наверху поисковой выдачи.

Apple впервые начала предлагать разработчикам рекламировать свои приложения в поиске App Store в 2016 году. До конца апреля эта опция была доступна только в ряде стран, включая США, Канаду и страны Западной Европы.

С сегодняшнего дня возможность рекламировать приложения в поиске предоставлена российским разработчикам. Для этого они должны воспользоваться новой опцией Search Ads.

Рекламируемые приложения в поисковой выдаче App Store отмечаются пометкой «Ad» и выделяются другим фоновым цветом.

Источник: Apple.

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