Теперь и в России. На российских iPhone появится больше рекламы
Прямо в поиске App Store.
Apple разрешила российским разработчикам пользоваться рекламой в поиске магазина приложений App Store. Согласно обновленным правилам App Store, разработчики и издатели получили возможность рекламировать свои приложения, размещая их наверху поисковой выдачи.
Apple впервые начала предлагать разработчикам рекламировать свои приложения в поиске App Store в 2016 году. До конца апреля эта опция была доступна только в ряде стран, включая США, Канаду и страны Западной Европы.
С сегодняшнего дня возможность рекламировать приложения в поиске предоставлена российским разработчикам. Для этого они должны воспользоваться новой опцией Search Ads.
Рекламируемые приложения в поисковой выдаче App Store отмечаются пометкой «Ad» и выделяются другим фоновым цветом.
Источник: Apple.
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