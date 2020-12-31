Теперь iOS можно официально взламывать, если вы преследуете благие цели?

Судебные разбирательства с Apple.

В пошлом году Apple подали в суд на команду из Corellium, которая занималась своего рода экспериментами над iOS. Энтузиасты (хотя более правильно будет назвать их специалистами) намерено взламывали ОС для поиска уязвимостей и отслеживания пробелом в родной системе. Конечно, Apple такой ход не понравился, но в суде с мнением ребят из Купертино не согласились.

Судья посчитал, что взлом операционной системы в целях поиска и отлова пробелов в программном коде не является преступлением. В данном случае благими намерениями была вымощена дорога в справедливость. Ведь в самом деле, сотрудники Corellium занимались взломом ОС только с научной целью.



Что еще более иронично, ранее Apple хотели купить Corellium и внедрить команду в свою огромную экосистему. Но в процессе переговоров что-то пошло не так, и сделка не случилось. Отыгрываются ли сейчас Apple перед ребятами из Corellium, ответа мы не узнаем.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)