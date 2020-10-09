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Теперь мы знаем о смартфонах серии iPhone 12 всё — цены, цвета, предзаказ, камеры

9 Окт, 2020

Теперь мы знаем о смартфонах серии iPhone 12 всё — цены, цвета, предзаказ, камеры

Мега-утечка.

Хорошо известный инсайдер под ником Ice Universe, сославшись на проверенные источники из Поднебесной, опубликовал в своем твиттере характеристики айфонов следующего поколения, описал их камеры, назвал стоимость новинок, дату начала предзаказов и поставок, а также раскрыл цветовую гамму всех моделей.

Вот сам твит:

Итак, рассказываем о каждой модели — iPhone 12 MiniiPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — отдельно:

Маленький iPhone 12 Mini

  • Стоимость: от $699 (в Европе — 810 евро);
  • Диагональ OLED-экрана: 5,4 дюйма;
  • Главная камера: двойная, широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, оба с апертурой f/1.6, расширенный ночной режим, поддержка Smart HDR 3;
  • Емкость накопителя: 64, 128 или 256 ГБ;
  • Расцветки: белая, черная, красная, синяя, зеленая;
  • Предварительные заказы: 6 ноября 2020 года;
  • Продажи в магазинах: 13 ноября 2020 года.

Базовый iPhone 12

  • Стоимость: от $799 (в Европе — 860 евро);
  • Диагональ OLED-экрана: 6,1 дюйма;
  • Тыльная камера: двойная, широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, оба с апертурой f/1.6, расширенный ночной режим, поддержка Smart HDR 3;
  • Емкость накопителя: 64, 128 или 256 ГБ;
  • Расцветки: белая, черная, красная, синяя, зеленая;
  • Предварительные заказы: 16 октября 2020 года;
  • Продажи в магазинах: 23 октября.

Премиальный iPhone 12 Pro

  • Стоимость: от $999 (в Европе — 1160 евро);
  • Диагональ OLED-экрана: 6,1 дюйма;
  • Главная камера: тройная, телевик (4-кратный оптический зум), широкоугольная 7P линза и ультраширокоугольный объектив (апертура f/1.6), расширенный ночной режим, поддержка Smart HDR 3, лазерный дальномер LiDAR;
  • Емкость накопителя: 128, 256 или 512 ГБ;
  • Расцветки: серебристая, золотистая, графитовая и синяя;
  • Предварительные заказы: 16 октября 2020 года;
  • Продажи в магазинах: 23 октября 2020 года.

Флагманский гигант iPhone 12 Pro Max

  • Стоимость: от $1099 (в Европе — 1260 евро);
  • Диагональ OLED-экрана: 6,7 дюйма (самый большой дисплей в истории айфонов);
  • Тыльная камера: тройная, телевик (5-кратный оптический зум), широкоугольная 7P линза и ультраширокоугольный объектив (апертура f/1.7), расширенный ночной режим, поддержка Smart HDR 3, лазерный дальномер LiDAR;
  • Объем накопителя: 128, 256 или 512 ГБ;
  • Расцветки: серебристая, золотистая, графитовая и синяя;
  • Предварительные заказы: 13 ноября 2020 года;
  • Продажи в магазинах: 20 ноября 2020 года.

Источник: Twitter

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