Теперь на все iPhone не приходят уведомления – проблема в новой iOS

Владельцы iPhone уже не первый раз сталкиваются с похожей проблемой, но раньше это затрагивало только тех, кто использует iPhone 12. После премьеры новых айфонов покупатели жаловались на то, что им приходят не все SMS сообщения, а некоторые уведомления отсутствуют вовсе. Что еще хуже, эта проблема коснулась всех владельцев iPhone, и похоже, что виновата в этом новая iOS.

Проблема становится все более распространенной, о чем свидетельствуют жалобы владельцев не только на форумах поддержки Apple, но и на Reddit. Пользователи повсеместно жалуются на то, что они не получают уведомления о входящих текстовых сообщениях и iMessages.

Также владельцы айфонов сообщают, что они вообще не получают уведомлений на экране блокировки, а рядом с иконкой «Сообщения» не отображается значок с количеством пропущенных SMS. На текущий момент на формах поддержки Apple, содержится 40 страниц жалоб от пользователей.

Очень жаль, что в новых iOS появляется все большее количество багов. Ведь Apple завоевали репутацию компании, которая делает максимально стабильный и качественный софт, начиная от операционной системы, и заканчивая приложениями для нее. Именно за это любители гаджетов выбирали iPhone, но с каждым годом стабильность iOS падает, а проводить аналогии с Microsoft не хочется. Apple, соберитесь!

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