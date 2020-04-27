Теперь точно. Камера в iPhone SE (2020) такая же, как в iPhone 8

Но снимает он лучше.

Специалисты компании iFixit выполнили полный разбор iPhone SE 2-го поколения и изучили компоненты смартфона. Выяснилось, что новый iPhone SE имеет идентичную iPhone 8 12-мегапиксельную камеру с улучшенным процессором обработки изображения, интегрированным в процессор A13 Bionic.

Модули камеры iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 идентичны. Это 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1.22 µm и с шестилинзовым объективом с диафрагмой f/1,8. Фронтальные камеры смартфонов тоже идентичны. Оба устройства оснащена 7-мегапиксельной «фронталкой» с диафрагмой f/2,2.

Тем не менее, как уже было установлено ранее, iPhone SE 2-го поколения делает более качественные снимки с расширенным динамическим диапазоном и повышенной детализацией. Так происходит благодаря тому, что у смартфона обновленный процессор обработки изображения, который является частью чипа A13 Bionic. Благодаря ему камера iPhone SE 2-го поколения в том числе поддерживает портретную съемку и режим Smart HDR.

Подробнее об iPhone SE 2-го поколения вы можете узнать в нашем большом обзоре.

Источник: iFixit.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)