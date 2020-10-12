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Теперь ваш заряд под контролем: Apple выпустила обновление WatchOS 7.0.2

12 Окт, 2020

Теперь ваш заряд под контролем: Apple выпустила обновление WatchOS 7.0.2

Программное обеспечение исправило несколько багов.

Сегодня Apple выпустила обновление watchOS 7.0.2 ,которое стало вторым для операционной системы Apple Watch с момента выпуска watchOS 7 в сентябре. Оно обещает исправить чрезмерную разрядку батареи, которая беспокоила некоторых пользователей Apple Watch, а также ошибки, связанные с приложением ЭКГ (недоступно в России).

Apple Watch

Одна из основных функций watchOS 7 – отслеживание сна, которое позволяет пользователям Apple Watch определять свои фазы сна и рекомендованное для него время. На Apple Watch теперь так же есть приложение “Тренировка” – оно предлагает пользователю новые типы упражнений, в том числе танцы, функциональные и силовые тренировки.

Apple выпустила watchOS 7.0.1 несколько недель назад, чтобы решить проблему с приложением Wallet. А теперь компания предлагает пользователям watchOS 7.0.2 для исправления еще большего количества ошибок.

Чтобы запустить обновление откройте приложение Watch на своем iPhone, нажмите “Основные”, а затем – “обновление программного обеспечения”.

А у вас возникли проблемы с обновлением watchOS 7.0.2 ?

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3 комментария

  1. Александр:
    12.10.2020 в 21:05

    🔥 ставим проверяем

  2. Alexmax:
    12.10.2020 в 22:25

    На моих часах 7.0.1 заряд после 40 часов не снимая остаётся около 30%
    7.0.2 пока думаю не ставить, может стать и хуже

  3. Alexmax:
    12.10.2020 в 22:26

    Напишите через пару дней как заряд держит

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