Тест на прочность: флагман OnePlus 9 Pro жгут, гнут и царапают
Выдержит ли смартфон?
OnePlus 9 Pro представлен и скоро попадет в руки миллионов владельцев. Многим будет интересно узнать, насколько флагман выносливый. От устройства за $1000 люди ждут многого.
К счастью, на YouTube есть канал JerryRigEverything. Его автор – Зак Нельсон – регулярно устраивает новинкам тесты на прочность. OnePlus 9 Pro не стал исключением.
Выяснилось, что OnePlus 9 Pro царапается, но только лезвием определенной твердости (шестой степени по шкале Мооса). Особенно уязвима боковая рамка из мягкого металла.
Царапины не смогли вывести из строя сканер отпечатков и тыльную камеру. Также гаджет непроницаем для воды и пыли – благодаря защите IP68.
Экран телефона радует стойкостью к огню. Пламя – за несколько секунд воздействия – не оставило никаких следов. Дисплей продолжил работать и реагировать на прикосновения.
Кроме того, OnePlus 9 Pro проверили на изгиб. Корпус не сломался – не оказалось даже трещин.
Источник: gizmochina.com
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