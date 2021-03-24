Тест на прочность: флагман OnePlus 9 Pro жгут, гнут и царапают

Выдержит ли смартфон?

OnePlus 9 Pro представлен и скоро попадет в руки миллионов владельцев. Многим будет интересно узнать, насколько флагман выносливый. От устройства за $1000 люди ждут многого.

К счастью, на YouTube есть канал JerryRigEverything. Его автор – Зак Нельсон – регулярно устраивает новинкам тесты на прочность. OnePlus 9 Pro не стал исключением.

Выяснилось, что OnePlus 9 Pro царапается, но только лезвием определенной твердости (шестой степени по шкале Мооса). Особенно уязвима боковая рамка из мягкого металла.

Царапины не смогли вывести из строя сканер отпечатков и тыльную камеру. Также гаджет непроницаем для воды и пыли – благодаря защите IP68.



Экран телефона радует стойкостью к огню. Пламя – за несколько секунд воздействия – не оставило никаких следов. Дисплей продолжил работать и реагировать на прикосновения.

Кроме того, OnePlus 9 Pro проверили на изгиб. Корпус не сломался – не оказалось даже трещин.

Источник: gizmochina.com

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