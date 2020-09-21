Tik Tok успешно обошел блокировку в США

Американские компании Walmart и Oracle хотят выкупить 20% приложения.

В субботу, 19 сентября президент США Дональд Трамп одобрил сделку между китайской компанией ByteDance и компаниями Oracle и Walmart по приобретению американского сегмента Tik Tok. Это позволит приложению продолжить свою работу на территории американского государства, так как 20 сентября власти страны хотели заблокировать его из-за угрозы национальной безопасности.

Теперь данные американских пользователей будет хранить Oracle. По словам Дональда Трампа, штаб-квартира Tik Tok в США будет находиться в Техасе и насчитывать около 25 тысяч сотрудников. Он также утверждает, что сделка будет включать в себя платеж в размере 5 миллиардов долларов, которая будет использована для создания американского образовательного фонда. В ByteDance в свою очередь заявили, что слышат о платеже впервые.

Сообщается, что активы Tik Tok оценили в 12 миллиардов долларов. Однако ByteDance считает эту цифру несправедливой, но согласна на компромисс. Сама сделка предполагает партнерство, поэтому основным акционером приложения останется китайская компания.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)