Tik Tok всё-таки заблокируют в США

Американцам нужен полный контроль.

В пятницу (25 сентября 2020) компания ByteDance, которой принадлежит главная социальная сеть 2020-ого года, подала иск в окружной суд штата Колумбия. Юристы компании просят отменить действующее распоряжение президента США Дональда Трампа о блокировке соцсети, которое вступает в свою силу уже в 00:00 28 сентября. Данное распоряжение не было отменено, несмотря на продажу 19 сентября 20% акций американским компаниям. Наши коллеги из The Verge сообщают, что давление на владельца приложения будет продолжаться пока не будет получен полный контроль над соцсетью.

Напомню, что война против популярной соцсети ведётся, якобы, в интересах граждан земли Колумба. Представители администрации президента считают, что 15-секундные ролики с американскими гражданами должны храниться на серверах, расположенных только на территории штатов.

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