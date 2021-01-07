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TikTok представил новый эффект дополненной реальности для владельцев iPhone 12 Pro

7 Янв, 2021

TikTok представил новый эффект дополненной реальности для владельцев iPhone 12 Pro

Выглядит круто.

Эффекты – одна из самых классных функций TikTok. Их десятки – от банальных масок до заигрываний с дополненной реальностью (AR). Последняя помогает делать впечатляющие ролики.

Разработчики TikTok пошли дальше. Состоялся анонс уникального AR-эффекта. Он порадует обладателей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Пока новинка рассчитана лишь на эти смартфоны.

iPhone 12 pro max

Почему так? Оба гаджета оснащены сканером LiDAR. Он создает точную трехмерную карту окружающего пространства. Учитываются расположение объектов и расстояние до них.

Сказанное позволяет лучше совмещать дополненную реальность с обычной. Посмотрите видео, опубликованное на страничке TikTok в Twitter. Эффект запускает воздушные шары, складывающиеся в надпись “2021”.

Обратите внимание на конфетти. Оно реалистично падает на мебель, пол и даже руки человека в кадре. Смотрится здорово. Фильтр будет доступен в TikTok по всему миру – за исключением нескольких стран.

Подобного скоро станет больше. С гарантированной работоспособностью на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а также iPad Pro 2020 года (он тоже укомплектован LiDAR).

Источник: @tiktok_comms

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