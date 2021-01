TikTok представил новый эффект дополненной реальности для владельцев iPhone 12 Pro

Выглядит круто.

Эффекты – одна из самых классных функций TikTok. Их десятки – от банальных масок до заигрываний с дополненной реальностью (AR). Последняя помогает делать впечатляющие ролики.

Разработчики TikTok пошли дальше. Состоялся анонс уникального AR-эффекта. Он порадует обладателей iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Пока новинка рассчитана лишь на эти смартфоны.

Почему так? Оба гаджета оснащены сканером LiDAR. Он создает точную трехмерную карту окружающего пространства. Учитываются расположение объектов и расстояние до них.

Сказанное позволяет лучше совмещать дополненную реальность с обычной. Посмотрите видео, опубликованное на страничке TikTok в Twitter. Эффект запускает воздушные шары, складывающиеся в надпись “2021”.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021